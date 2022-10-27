النائب العام يأمر بحبس المتهمة بالاعتداء على مديرة مدرسة “درع ليبيا”

طالع المستشار النائب العام الصديق الكبير ما ذاع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول ما أصاب مديرة مدرسة درع ليبيا بمنطقة قصر بن غشير؛ وأخصائية اجتماعية في المؤسسة التعليمية ذاتها، اللتين اعتدت عليهما شقيقتا إحدى الطالبات في المدرسة وأمهم.

ووجَّه المستشار بمباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة؛ لما تشكِّله من نكران لفضل المعلم ومن مساس برسالته وما يجب له من توقير لدى المجتمع.

وبادر مأمور الضبط القضائي إلى إحالة أوراق إثبات الواقعة على سلطة التحقيق؛ فتولَّى وكيل النيابة، بنيابة قصر بن غشير الجزئية، استجواب إحدى الفاعلات اللاتي تعمَّدن جرح مديرة المدرسة وضرب الإخصائية الاجتماعية، وإهانتهما.

وبعد اتهام المستجوَبة أمر المحقق بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق.