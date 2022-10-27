مراسم تسليم واستلام بين مديري أمن الخمس القديم والجديد

شهد ديوان مديرية أمن الخمس مراسم تسليم واستلام بين مديري الأمن الجديد والقديم أمس الأربعاء.

جاء ذلك تنفيذا لقرار وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدر الدين التومي، بشأن تشكيل لجنة تشرف على هذه المراسم، برئاسة مدير أمن مسلاتة لواء هشام الدويني، حسب بيان الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستلم مدير الأمن المكلف عميد مفتاح امحمد حيدر المهمة من المدير السابق لواء حسين البكوري، وجرت المراسم بحضور عدد من ضباط المديرية.