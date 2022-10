ليبيا – رأى الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا أن الاتفاقيات العسكرية مع الأتراك من أهم الاتفاقيات لتعزيز التعاون العسكري.

عبد الكافي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “بعد أكثر من 5 اتفاقيات منذ 2019 ما بين ليبيا وتركيا، فإن تعزيز التعاون العسكري هو ما تحتاجه ليبيا في جميع أركان الأسلحة، وإن كان التركيز والتمييز في صقل السلاح الجوي ودفاعاته هو الأبرز الآن وبهذه النوعية من اتفاقيات التدريب والتسليح الحديث ستعزز القدرات لقوات نوعية (جيش نوعي لا كمي) وهذا ماتحتاجه البلاد فعليا فى ظل التوترات والتهديدات المحلية والخارجية”.

Shares

The post عبد الكافي: الاتفاقيات العسكرية مع الأتراك من أهم الاتفاقيات لتعزيز التعاون العسكري first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية