الويبة: وصول 6.5 مليون من نسخ الكتب المدرسية لمخازن التعليم

الوطن – متابعات

أكد مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، كامل الويبة، وصول ستة ملايين ونصف المليون من نسخ الكتاب المدرسي إلى مخازن التعليم.

وقال الويبة إن طباعة الكتاب المدرسي هذا العام كانت بزيادة 10% عن الاحتياح الفعلي مراعاة لمتطلبات المعلمين، لافتاً إلى أنّ 24 حاوية تحمل كتب مادة الإنجليزي من إجمالي 70 حاوية دخلت المخازن.

وأشار إلى أنّ الكتب تصل تباعا إلى مراقبات التعليم مع أول يوم دراسي، وأن المركز يعكف على تطوير المناهج التي ستظهر نتائجها مع بداية العام الدراسي 2023-2024.