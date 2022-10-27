مسؤول بالصحة العالمية يتفقد خدمات الولادة بمستشفى الطب في معيتيقة

تفقد ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية برفقة فريق تقني من المنظمة مستشفي الطب الوقائي في مدينة معيتيقة، وذلك للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

وشملت الجولة التفقدية بالمستشفى خدمات الصحة الإنجابية كالولادة الطبيعية والقيصرية وخدمات العناية لحديثي الولادة، بالإضافة إلى حزمة من الخدمات الطبية الاستعجالية والجراحية فضلاً عن وحدات عناية القلب والفشل الكلوي وباقي الأمراض المزمنة.

يذكر أن مستشفى الطب الوقائي في معيتيقة هو المستشفى الرئيس لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى كوفيد 19 في طرابلس.