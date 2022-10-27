حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 27 أكتوبر 2022)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء درجات الحرارة في معدلاتها، وتتكاثر السحب على مناطق الشمال بداية من يوم السبت تتخللها أمطار خفيفة أحيانا.

وأظهرت نشرة الاحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 23 و31 درجة مئوية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر يوم السبت، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع ظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق خصوصا، زوارة وصبراتة ومصراتة حتى أبو قرين وجنوبها، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر من ليلة الغد على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط مساء الغد على بعض مناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا وتدريجيا بداية من الغد.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

تكاثر السحب بداية من اليوم على مناطق الجفرة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية.