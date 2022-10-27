بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى درجات الحرارة في معدلاتها، وتتكاثر السحب على مناطق الشمال بداية من يوم السبت تتخللها أمطار خفيفة احيانا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم السبت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع ظهور ضباب هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض المناطق خاصة ( زوارة – صبرا ته و مصراتة حتى أبو قرين وجنوبها).

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 29)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من ليلة الغد على المناطق الساحلية والجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء يوم الغد على بعض مناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-29)مْ، وتسجل إنخفاض بسيط وتدريجي بداية من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: تكاثر للسحب بداية من هذا اليوم على مناطق الجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-29)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:20)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:21).