“تجمع علماء ليبيا”: الغرياني أحق بميراث الأنبياء والتطاول عليه سابقة خطيرة

أصدر ما يسمى التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا، بيانًا بشأن ما وصفوه بتطاول أحد خطباء الأوقاف على المفتي المعزول الصادق الغرياني، الذي اعتبروه الأحق بميراث الأنبياء، والتطاول عليه سابقة خطيرة، على حد وصف البيان.

وأوضح التجمع، في بيان نشره حسابه على فيسبوك، أنه يدين ما قام به أحد خطباء الجمعة بمسجد من مساجد حي دمشق بالعاصمة طرابلس بالإساءة للمفتي المعزول الصادق الغرياني في سابقة وصفها بـ “الخطيرة”، مضيفًا “يحاول التيار المدخلي المتطرف فرضها على المساجد بعد سيطرته على الأوقاف بالتطاول على علماء ومشايخ البلد وعلى رأسهم فضيلة المفتي”، بحسب البيان.

وتابع؛ “و لا يخفى على كل مسلم ما للعلم من فضل وما للعلماء من منزلة، وإنّ هذه المنزلة من أسمى المنازل وأعلاها، ويدل لذلك شواهد في الكتاب والسنة”

وأردف البيان؛ “لكن هناك من ابتلي بضعف الإيمان، وسلاطة اللسان، فصرف همته، ووجّه طاقته، وضيع أوقاته، سبّا وتجريحًا، وتنقيصًا وتسفيهًا لعلماء الأمة ورجالها المخلصين، الذين نذروا أنفسهم لحماية حوزة الدين، وإرشاد المسلمين، وتنبيه الغافلين؛ فالجناية على العلماء خرق في الدين”. على حد وصف البيان.

وختم البيان موضحًا التجمع ” يستنكر هذا الفعل المشين ويدعو حكومة الوحدة مجددا إلى إعادة النظر في رئاسة الهيئة العامة للأوقاف وسيطرة فكر دخيل على المجتمع الليبي عليها واستعماله للمنابر في مهاجمة وتشويه كل من يخالفه”.