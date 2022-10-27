النائب العام يأمر بحبس المعتدية على مديرة مدرسة “درع ليبيا” بطرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت النيابة العامة، حبس متهمة بالاعتداء على مديرة إحدى مدارس التعليم الأساسي ببلدية قصر بن غشير، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وفي بيان، الأربعاء، قال مكتب النائب العام، بأن النائب العام، تابع ما ذاع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول ما أصاب مديرة مدرسة “درع ليبيا” بمنطقة قصر بن غشير، وإخصائية اجتماعية في المدرسة نفسها، اللتين اعتديتا عليهما شقيقتا إحدى الطالبات في المدرسة وأمهم.

ولفت البيان إلى أن النائب العام وجَّه بمباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، لما تشكِّله من نكران لفضل المعلم، ومن مساس برسالته وما يجب له من توقير لدى المجتمع.

وبادر مأمور الضبط القضائي إلى إحالة أوراق إثبات الواقعة على سلطة التحقيق، حيث تولى وكيل النيابة بنيابة قصر بن غشير الجزئية، استجواب إحدى الفاعلات اللاتي تعمَّدن جرح مديرة المدرسة وضرب الإخصائية الاجتماعية، وإهانتهما. وبعد اتهام المستجوبة أمر المحقق بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وقعت حادثة الاعتداء على مديرة مدرسة “درع ليبيا” للتعليم الأساسي ببلدية قصر بن غشير هنية الورفلي داخل حرم المدرسة، الثلاثاء، عندما تهجمت شقيقات إحدى الطالبات بالمدرسة عليها.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة، موسى المقريف، في مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، مديرة المدرسة هنية الورفلي رفقة مراقب التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير، نوري زريق، مبديا تأسفه لما تعرضت له من اعتداء.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية الأربعاء ضبط المعتديات بالضرب على مديرة مدرسة درع ليبيا في طرابلس.