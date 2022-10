الويبة يؤكد وصول 6.5 مليون نسخة من الكتاب المدرسي إلى مخازن التعليم

ليبيا – أكد مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية كامل الويبة وصول ستة ملايين ونصف المليون من نسخ الكتاب المدرسي إلى مخازن التعليم.

الويبة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أن طباعة الكتاب المدرسي هذا العام كانت بزيادة 10% عن الاحتياج الفعلي مراعاة لمتطلبات المعلمين.

وأضاف الويبة: “24 حاوية تحمل كتب مادة الإنجليزي من إجمالي 70 حاوية دخلت المخازن، والكتب ستصل تباعًا إلى مراقبات التعليم مع أول يوم دراسي”.

الويبة لفت النظر إلى أن المركز عكف على تطوير المناهج التي ستظهر نتائجها مع بداية العام الدراسي 2023-2024.

