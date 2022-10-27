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الارصاد: تكاثر للسحب وامطار بهذه المناطق.. والاجواء تتحول لخريفية بدءا من السبت

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 01/ 10 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة القصوى تبقي في معدلاتها تترواح مابين ( 26 – 30 )مْ، على اغلب المناطق، مع احتمال حدوث شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر ليوم الغد على مناطق الساحل الغربي .

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الجفرة قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة ومن المتوقع ان تكون الاجواء خريفية على مناطق شمال ليبيا بداية من يوم السبت مع تكاثر للسحب وسقوط امطار متفرقة من حين الى اخر قد تصحبها خلايا رعدية علي بعض مناطق شمال الشرقي.
والله اعلــــــــــــم.

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