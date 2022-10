فيديو| اتهام خفر السواحل الليبي بالتهديد بإسقاط طائرة توثيق اعتراض المهاجرين

أخبار ليبيا 24

اتهمت منظمة “سي- واتش” الألمانية غير الحكومية، حرس السواحل الليبي بالتهديد بإسقاط طائرة مراقبة خاصة بالمنظمة، والتي تساعد في توثيق اعتراض المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

ونشرت المنظمة تسجيلا صوتيا، زُعم أن سفينة حرس السواحل الليبية أمرت، الثلاثاء، طائرة المنظمة غير الحكومية بالخروج من المياه الإقليمية الليبية على الرغم من وجودها في المياه الدولية، حيث تتولى مالطا مسؤولية تنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

من جانبها قالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن أحد أفراد طاقم “سي- واتش”، الذي كان يحلق في سماء المنطقة، رد على السلطات الليبية عبر الراديو “يرجى العلم أنك داخل منطقة البحث والإنقاذ الأوروبية، فهذه ليست المياه الإقليمية الليبية. هذه ليست المياه الإقليمية الليبية، انتهى”.

وأضاف أن سفينة خفر السواحل الليبية ردت: “ابتعد عن الأراضي الليبية وإلا سنطلق عليك صواريخ سام”، في إشارة إلى اختصار صواريخ أرض جو. وتابع التقرير أن خفر السواحل الليبي نقل عشرات المهاجرين إلى متن سفينتهم وشرعوا في إطلاق النار على القارب المطاطي، بما بدا أنه ذخيرة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وفقًا لمقطع الاعتراض الذي نشرته منظمة “سي- واتش”.

وقالت “فوكس نيوز” إن متحدث باسم خفر السواحل الليبي لم يرد على الفور على مكالمات هاتفية ورسائل تطلب التعقيب. كما لم ترد السلطات المالطية بعد على الأسئلة التي أرسلتها وكالة “أسوشيتد برس” عبر الهاتف والبريد الإلكتروني. وتقول منظمة “سي- واتش” إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف طائرتهم، نوع “Seabird”.

🔴 BREAKING: The so-called Libyan coast guard threatens our airplane crew with force of arms in the Maltese search and rescue zone: “Get away from Libyan territory, otherwise we will shoot you by some missiles.”

The EU’s partner’s at work in violation of international law: pic.twitter.com/74NaQQyNy0

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) October 26, 2022