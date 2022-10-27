الحاجي: نحتاج إلى الحليف التركي حتى يدعمنا في استعادة الحقول والموانئ النفطية

زعم جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أنهم يحتاجون لـ«الحليف التركي»، حتى يدعمهم في استعادة الحقول والموانئ النفطية، على حد قوله.

وقال الحاجي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “وقّع الدبيبة ووزير الدفاع التركي اتفاقيتين عسكريتين، لا تغيب عنهما الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية”، بحسب تعبيره.

وأضاف “في ظل هذا الكم من العدو الداخلي الذي يتاجر بمصير الشعب الليبي في مواخير المغرب وشرم الشيخ، نحتاج لحليف لدعمنا في استعادة الحقول والموانئ النفطية والقواعد العسكرية بالجنوب وحماية الحدود وثرواتنا في شرق المتوسط”، وفقا لحديثه.