معزب: صالح لديه رغبة شديدة في تغيير الكبير والدبيبة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن رئيسي مجلسي النواب والدولة يسعيان للوصول إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية والمناصب السيادية بعيدًا عن موافقة أعضاء المجلسين.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، رأى أن هناك توجها داخل مجلس الدولة بضرورة أن تصدر القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية قبل إجراء أي تغييرات في السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.

واعتبر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لديه رغبة شديدة في تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة.

وأكد معزب أنه باستمرار الوضع الحالي لن يكون هناك انتخابات ولا استفتاء على الدستور، مبينًا أن الحل الأسهل هو انتخابات برلمانية؛ حيث يتولى البرلمان الجديد معالجة الدستور الذي تتم من خلاله الانتخابات الرئاسية.

وعن لقاء المشري وعقيلة الأخير في المغرب، قال معزب: إن اللقاء مجرد توافق على خط عريض دون أي إنجاز أو مخرجات، مستبعدًا أن تكون هناك نتائج لهذه اللقاءات.

