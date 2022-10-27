الترجمان: بريطانيا فقط تستطيع إزاحة الصديق الكبير

الوطن| رصد

علّق رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، على تفاهمات رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، بشأن تعيين شخصيات للمناصب السيادية، وتشمل محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وقال الترجمان، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن بريطانيا جاءت بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، “ولا يمكن المساس به إلا بموافقة لندن والمخابرات البريطانية، ولا المشري ولا التوافقات الداخلية قادرة على إزاحته”.

وأوضح الترجمان، أن “الخلاف سيكون حول المناصب السيادية أكثر من الاتفاق رغم الحديث عن منصبين للجنوب ومنصبين للشرق و3 للغرب لكن سيكون هناك حديث عن عدم التفاهم خاصة في مسألة القاعدة الدستورية وترشح مزدوجي الجنسية”.

ورأى الترجمان أنه يجب إخراج مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط من طرابلس كي لا تبقى الأوضاع على حالها في مستوى المناصب السيادية لاسيما في ظل سيطرة الميليشيات.