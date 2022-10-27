الولايات المتحدة تجدد دعمها جهود باتيلي للضغط بشأن إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، إن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، “للضغط من أجل اتفاق سياسي يمكن أن يفضي إلى انتخابات في الوقت المناسب في ليبيا”.

وبحسب تغريدة للسفارة الأمريكية في تويتر، جاء ذلك خلال لقاء جمعهما الأربعاء، في العاصمة طرابلس.

وفي السياق، كان قد التقى القائم بالأعمال الأمريكي، الأربعاء، عدد من وزراء حكومة الوحدة وناقش معهم الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والمساءلة المالية في القطاع العام من أجل التنمية المستدامة والشاملة في جميع أنحاء ليبيا.

كما التقى الثلاثاء، مع مسؤولين من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة للتعرف على جهودهم لتعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي، والتطرق إلى البرنامج التدريبي للمراقبين الماليين.