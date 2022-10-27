باتيلي يكشف محاور مشاوراته مع المشري

كشف الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، محاور مشاوراته مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقال باتيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع «تويتر» إن مشاوراته مع المشري تناولت «آخر التطورات في ليبيا وسبل معالجة الأزمة السياسية الحالية بما في ذلك الجهود المبذولة لإعداد إطار دستوري متين يمكن من إجراء انتخابات وطنية شاملة».

فضلا عن ذلك تطرق اللقاء إلى نتائج زيارة المشري للمغرب ولقائه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. وعبر باتيلي عن أمله في أن «تؤمن هذه الجهود الاستقرار وإنهاء أزمة شرعية المؤسسات الوطنية التي طال أمدها».

– المشري يطلع باتيلي على مخرجات لقاءاته مع عقيلة في المغرب

– نص إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن الدولي حول ليبيا

– بعد اتفاق عقيلة والمشري.. باتيلي يحث الليبيين على الانخراط في «حوار شامل»

بدوره، قال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان مقتضب، إن المشري أطلع باتيلي خلال اللقاء على مخرجات اجتماعاته مع عقيلة صالح في المغرب، مشيرا إلى تعبير المبعوث الأممي عن دعمه لتلك الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار وتمهِّد للانتخابات بالبلاد. وناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع بالبلاد، وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة، عبر التوافق على أسس دستورية سليمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية، وفق البيان.

باتيلي يخطط لعقد لقاءات مع مجلسي النواب والدولة

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين الماضي، قال باتيلي، أنه سيعمل على تنظيم اجتماع بين مجلسي النواب والدولة.

وقال المبعوث الأممي: «أنوي في الأسابيع المقبلة عقد اجتماع بين قاعدة مجلسي النواب والدولة، كما أنتوي السفر إلى سرت ولقاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإحياء المسار العسكري، وأخيرا سأعمل على تعبئة المسار الدولي تماشيا مع النهج الذي شرحته آنفا».