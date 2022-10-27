الدبيبة يُعلق على حادثة الاعتداء على مديرة مدرسة درع ليبيا بطرابلس

العنوان-طرابلس

علق رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على حادثة الاعتداء على مديرة درع ليبيا بطرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الأربعاء، مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة لبداية العام الدراسي الجديد.

وشدد الدبيبة في تعليقه على حادثة الاعتداء على مديرة مدرسة درع ليبيا التي تعرضت للضرب على يد شقيقتا إحدى الطالبات في المدرسة وأمهم على ضرورة تفعيل دور الإخصائيّ الاجتماعيّ والمرشد النفسي للقيام بدورهم.

كما تابع الدبيبة خلال الاجتماع آلية توفير الكتاب المدرسي والمقاعد المدرسية، وخطاطات السبورة البيضاء وتوزيعها على المدارس.

وناقش الدبيبة في الاجتماع مشكلة معلمي العقود الذين لم تُصرف مرتباتهم، مصدرا تعليماته لوزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم بضرورة حصر الاحتياج الفعلي للمعلمين الفعليين داخل المدرسة ليتم معالجة أوضاعهم، وضرورة صرف الميزانية التشغيلية للمدارس بشكل مباشر والاستفادة منها بشكل جيد.

يشار إلى أن الاجتماع حضره وزراء التربية والتعليم، موسى المقريف، والمالية خالد المبروك، والخدمة المدنية المكلف، علي العابد، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، عادل جمعة.

كما حضرته لجنة متابعة العام الدراسي بمجلس الوزراء، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والخدمة المدنية.

وقعت حادثة الاعتداء على مديرة مدرسة “درع ليبيا” للتعليم الأساسي ببلدية قصر بن غشير هنية الورفلي داخل حرم المدرسة، الثلاثاء، عندما تهجمت شقيقات إحدى الطالبات بالمدرسة عليها.

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة، موسى المقريف، في مكتبه بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، مديرة المدرسة هنية الورفلي رفقة مراقب التربية والتعليم ببلدية قصر بن غشير، نوري زريق، مبديا تأسفه لما تعرضت له من اعتداء.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية الأربعاء ضبط المعتديات بالضرب على مديرة مدرسة درع ليبيا في طرابلس.