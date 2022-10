البكوش: المشري وعقيلة متفقين على تأجيل الانتخابات بقدر المستطاع

ليبيا – اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن خالد المشري وعقيلة صالح متفقين على تأجيل الانتخابات بقدر المستطاع، لكن تفاصيل العمل على ذلك تختلف، فقد حاول عقيلة أن يقوم بذلك عن طريق تشكيل حكومة موازية ونجح في تعطيل الانتخابات لمدة 9 أشهر حتى الآن.

البكوش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني: الآن لم يعد هناك أمل بأن يستلم فتحي باشاآغا الحكومة لذلك يتم الحديث حاليًا عن شيء آخر لتعطيل الانتخابات، كالتوافق على حكومة ثالثة والمناصب السيادية وما إلى ذلك، والمهم من ذلك كله أن المصلحة تصب للمصلحة العليا لعقيلة والمشري، وهي عدم إجراء أي انتخابات والبقاء في السلطة.

وأردف: “القضاء لا وجود له، وعقيلة يعرف هذا لذلك يقول من لا يعجبه ليذهب ويشتكي والتشريع في يده والمشري وجل جماعة مجلس الدولة متفقون مع المشري في البقاء في السلطة، وما يحدث هو أننا يجب أن نقول إنه ليس هناك ضرورة لاحتكار مجلسي النواب والدولة للقرار. بعد 10 سنوات ما زلنا نراوح في نفس المكان ليس لدينا دستور ولا حكومة دائمة وليس لدينا مجلس نواب وسلطه تشريعية دائمة والقضاء أصبح أكثر خراب من ذي قبل”.

ورأى أن المجتمع الدولي مشغول في الوقت الراهن بأمور أخرى وليبيا ليست في أعلى أولوياته وهناك تداخلات، مضيفًا: “القضية الليبية لو أخذنا مسألة الفاغنر هذه لن تحل عن طريق توافق بين روسيا والحكومة الليبية، بل توافق بين الحكومة الليبية والروسية وتركيا والناتو والاتحاد الأوروبي، يستخدمها الروس كورقة لاكتساب بعض المزايا والتنازلات من الناتو والاتحاد الأوروبي وتركيا في مناطق أخرى، لا أعتقد أن القضية أنهم ليسوا مهتمين كما قبل لكن عندهم أزمة الطاقة والحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

كما أشار إلى أن انتقاد حكومة “الوحدة الوطنية” أنها سبب في فشل الانتخابات لخلق مبرر وحكومة ثالثة، وعلى هذا الأساس يجب تغييرها، مبيّنًا أن حكومة الدبيبة تحدثت عن تشكيل لجنة وما إلى ذلك برئاسة أشرف بلها لكن لم يسمع منها شيء.

وشدد على أنه بكل تأكيد سيستمر المشري وعقيلة ويجب عدم التركيز عليهما فقط لأن هناك أعضاء في مجلس الدولة متوافقين مع المشري ومتماهين معه فهو يبتز ويسمسر في البعض. بحسب تعبيره.

وأعتقد في ختام حديثه أنهم سيستمرون في محاولة الإصرار بأن الحل يبدأ بتوحيد المناصب وحكومة وحده وطنيه جديده وبذلك تبقى الحالة كما هي عليه إن لم يتم التحرك وإنهاء المجلسين.

