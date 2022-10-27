باتيلي: ناقشت مع المشري آخر التطورات في ليبيا

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قال رئيس بعثة الأمم المتخدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنّه التقى أمس برئيس مجلس الدولة خالد المشري، لاستعراض آخر التطورات في ليبيا وسبل معالجة الأزمة السياسية الحالية.

وأضاف باتيلي، في تغريدة على تويتر، أنّ النقاش بينه وبين المشري شمل “الجهود المبذولة لإعداد إطار دستوري متين يمكن من إجراء انتخابات وطنية شاملة”، كما ناقش الطرفان نتائج لقاء المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الرباط بالمغرب.

واختتم باتيلي تغريدته بالقول: “آملين أن تؤمن هذه الجهود الاستقرار وإنهاء أزمة شرعية المؤسسات الوطنية التي طال أمدها”.