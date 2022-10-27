الكوني يطالب بالعودة للعمل بنظام المحافظات

أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، على ضرورة العودة للعمل بنظام المحافظات، لافتاً إلى أن اللامركزية ستقدم الحل الأنجح، لإنهاء حالة الانسداد السياسي، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.

وأشار الكوني في بيان إلى أن نظام السلطة المركزية، جعل العاصمة محل صراع وصدامات، باعتبارها تضم المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي والوزارات.

وأوضح الكوني أن نظام اللامركزية يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، من خلال المحافظات، بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها.

وذكر أن دور الحكومة متابعة السياسة الخارجية وأمور الدولة، وتكليف شخصية اعتبارية على رأس كل محافظة، تُمنح له صلاحيات إدارة شؤونها.