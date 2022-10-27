القابضة للاتصالات تؤكد على أهمية التحول الرقمي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت الشركة القابضة للاتصالات على ضرورة متابعة وتطوير أداء الشركات التابعة لها، وأهمية التحول الرقمي في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد بن عياد، ، اليوم الخميس، مع المدير العام للشركة ومدراء الإدارات، ومدراء المكاتب، ورؤساء الأقسام، والوحدات والفرق بالشركة وذلك لمتابعة سير العمل.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الاجتماع يهدف إلى الدفع لحل جميع الاشكاليات بالشركة والمشاكل التي تواجه الموظفين.

واستعرض الاجتماع الخطط التي تُنفذ حالياً، وتقييم الاستراتيجيات والأهداف والمشاريع التي تم إعدادها في بداية سنة 2022 وفقا لرؤية الشركة.

وأكد بن عياد خلال الاجتماع على أهمية التحول الرقمي في ليبيا الذي تلعب الشركة دوراً أساسياً فيه.

مطالبا بضرورة متابعة وتطوير أداء الشركات التابعة لها من ناحية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك نظراً للأهمية الكبيرة التي تمثلها الشركة القابضة في دعم وتطوير كافة قطاعات الدولة.

وتطرق الحاضرون إلى مناقشة آليات تطوير العمل داخل الشركة وتطوير وتأهيل الكادر الوظيفي للرقي بالخدمات، العراقيل التي تعيق وصول الشركة إلى أهدافها المنشودة.

واكد رئيس مجلس الادارة على ضرورة العمل بجد وكفريق عمل واحد مع الشركات التابعة للرفع من مستوى الاتصالات في ليبيا بما يليق بالمواطن الليبي.