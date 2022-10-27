تيار يابلادي: أبوسهمين ناقش مع ” اتحاد ثوار 17 فبراير” سبل الخروج من الأزمة

التقى رئيس تيار يا بلادي نوري أبو سهمين، بممثلي ما يسمى “اتحاد ثوار 17 فبراير”، لمناقشة الأظمة السياسية في ليبيا وسبل الخروج منها.

وأوضح حساب تيار يا بلادي على فيسبوك، أن اللقاء شارك فيه سامي الأطرش رئيس ما يعرف «المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير»، وأحمد العشيبي وسمير الطويل ممثلين عن اتحاد ثوار 17 فبراير.

وأشار بيان تيار يا بلادي، إلى أن اللقاء “نقاش العديد من النقاط المتعلقة بالأزمة السياسية في ليبيا وسبل الخروج منها ودور النشطاء والمؤثرين والقادة السياسيين في التغيير”.

وأردف البيان، أن “الحاضرين استمعوا لوجهة نظر نوري أبو سهمين في الحلول المطروحة ومدى فاعليتها وواقعيتها ونجاعتها في علاج الوضع الراهن وموقف التيار من هذه الحلول ومدى مساهمته فيها”، حسبما ورد في البيان.

وختم البيان موضحًا أن “هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتيار يا بلادي للمساهمة في إشراك النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الشرائح المؤمنة بمدنية الدولة وتحريضها على التظاهر من أجل ممارسة حقها المشروع في تغيير المشهد السياسي وإنهاء سيطرة المجالس الفاقدة للشرعية والذهاب نحو تحقيق إرادة الشعب وتطلعاته وآماله”. بحسب البيان.