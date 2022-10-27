القريو يكشف لـ «بوابة إفريقيا» أبرز محاور ورشة المؤسسة الليبية للاستثمار

عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار، أمس الأربعاء، ورشة عمل تحت عنوان “استكمال مشروع خطة الطوارئ واستمرارية العمل” بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والشركات التابعة لها.

وأكد المستشار الاعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو”، في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن المهام المنجزة في خطة طوارئ المؤسسة واستمرارية العمل هي تحديد المخاطر المحتملة، والحد من آثارها وتحديد آليات التعافي، وتوفير متطلباتها، وكذلك تعزيز الثقة في قدرات المؤسسة مع تنفيذ واتباع أفضل الممارسات الدولية بالإضافة إلى وضع خطة ونظام فعال لمواجهة المخاطر.