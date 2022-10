الشح: الحكومة الثالثة الهدف منها الاتفاق على صفقة جديدة.. والمشري يلعب على الحبلين

ليبيا – قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح إنه خلال المرحلة الماضية شكل عقيلة صالح حكومة فتحي باشاآغا وكان يسعى بشتى الطرق لدخول طرابلس والسيطرة على الحكم، وبعد فشلهم واستعمالهم الطرق الممكنة لديهم وآخرها محاولة استعمال القوة العسكرية وفشلها أدخلوا البلاد مرحلة من الهدوء والسكون العسكري والسياسي.

الشح أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن السكون استمر حتى تم تعيين المبعوث الأممي، حيث اتفق عقيلة وخالد المشري بدعم مصري وبعض القوى الأخرى على استباق أي خارطة أو مشروع قد يطرحها المبعوث الجديد، ليتم من خلالهم فرض أمر واقع كي لا تهدد ملكيتهم للمسارات السياسية واستمرارهم في تعطيل وتجاوز وتمطيط أي حل يمكن أن يوصل البلاد لانتخابات لذلك اختارا موضوع المناصب السيادية وألحقاه بموضوع الحكومة، أي أنه يجب أن يكون هناك حكومة موحدة لتجري الانتخابات وتعدل تشكيله المناصب السيادية.

وأوضح خلال حديثه أنهم أوقفوا الانتخابات وحاولوا إيهام الناس بأن إجراء الانتخابات يتوقف على عدة شروط.

وأضاف: “من وقاحة المشري أنه خرج على التلفاز ليبرر تسجيل بدر النحيب أنه وما قاله لكي نصل لانتخابات وأنا أريد الوصول لانتخابات، وحتى نصل لذلك لا بد أن نغير ونغير، وهذه الاشتراطات يتوقف عليها إجراء الانتخابات. هذه مجرد مناورات للاستمرار للبقاء واستنزاف الدولة، لأنهم رأوا أن الليبيين ليس لديهم أي ردة فعل مهما ضيقوا عليهم. ومن الوقاحة ما قاله بدر النحيب في تسجيله أن الشعب ساكت ويمكن أن نسرق بطريقة فنية ونعمل فيه ما نعمل ولن يتحرك”.

واعتبر أن عقيلة يُعتبر لخالد المشري طوق نجاة والأخير لا أهمية له ولا لمجلسه ما لم يكون هناك عقيلة، لذلك المشري يحاول الا ينتقده ويتماهى معه وأن يذهب معه.

وأكد على أن ما يقوم به المشري اليوم هو محاولة ابتزاز للحكومة ولهذه المناصب، بدليل أنه عاد لعقد اجتماعات مع من يريد إزاحتهم كي يرى ما الصفقات التي يمكن أن يعقدها معهم وهذا ابتزاز وقد يتهور إن لم ينجح هذا الابتزاز، ويقوم بعمل يفقده القدرة على الاستمرار وإيجاد حاضنة كما فعل ما وصفه “المقامر” فتحي باشاآغا.

كما استطرد: “طبيعي أن عقيلة صالح لم ينجح منذ 2014 في تحقيق أهدافه، وصحيح أنه كان أحد العوامل الرئيسية لإفشال كل محاولات التوافق والخروج من الأزمة ولكنه لم ينجح في الوصول للحكم. اليوم عقيلة يحاول أن يصل لبديل عن طريق محاولة التفاوضات مع خالد المشري لكنه لن يتنازل عن باشاآغا الذي يحتضنه في بنغازي إلا بعد أن يضمن البديل، أي أن باشاآغا مجرد كوبري ولن يتنازل عنه إلا عندما يصل لاتفاق مؤكد التطبيق بينه وبين المشري”.

ونوّه إلى أن جميع الحلول المقترحة الآن في ليبيا لا يمكن تحقيقها بدون موافقة أو عدم المعارضة من الأطراف الدولية للمواعيد الخاصة في الاتفاقات السابقة في الصخيرات وجنيف مع أن الكل يقول إنها تنظيمية.

وتابع: “الدافع الذي جعل عقيلة والمشري للكلام على المناصب السيادية، حسب كلام المشري أول أمس قال ان المدة الطويلة التي بقي فيها هؤلاء في مراكزهم، وهذا هو الدافع الرئيسي لتغيرهم ومن باب أولى ونحن نعيش أزمة سياسية لم تحصل في ليبيا وسببها انقسام مؤسساتي كبير في أنحاء ليبيا، والسبب الرئيس تنازع الشرعيات ليس المؤسسات”.

الشح أردف: “اليوم الكلام عن التوحيد هو مبدأ أساسي ولكن توحيد ماذا؟ توحيد الأصل وليس الفروع من باب أولى كي لا يستمر التنازع بين المؤسسات والدفع بحجج وحجج مضادة، الأولى أن يكون هناك انتخاب لجسم جديد موحد على كافة أنحاء ليبيا لا يمكن أن يطعن في قراراته أحد، ومن ثم يستطيع تغير المناصب أو تعديلها ولا يستطيع أحد أن يجادله كما يفعلون اليوم، من يتحمل مسؤولية بقاء هؤلاء في مناصبهم هو الشعب المتضرر، لا يمكن اليوم عند الحديث عن الكثير من المسؤولين الدوليين ومحاولتنا لتوضيح الصورة ونقل الحقيقة أن هؤلاء لم يصلوا لاتفاق لإجراء الانتخابات، وهو مجرد ما يقومون به مناورات واطالة للأزمة! لماذا الليبيين لم يتظاهروا ويظهروا؟”.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي يعقد هذه الفترة اجتماعات تقليدية لتقييم مبادرات الوضع الحالي والجديد لكن المبعوث الأممي رفض حضور اجتماع في بريطانيا للدول 3+2+2 وقال إنه سيتوجه لليبيا ويريد استمرار التجول بين الليبيين ليفهم المشهد، وكان واضحًا في إحاطته أنه ما زال في المسار التقليدي ولا يريد البدء من حيث انتهى سابقوه.

ورأى أن الحكومة الثالثة الهدف منها الاتفاق على صفقة جديدة، مشيرًا إلى أن حكومة باشاآغا متمركزة الآن في بنغازي والمناطق التي يسيطر عليها خليفة حفتر، وفشلت في الدخول لطرابلس، لذلك أسهمها انخفضت كثيرًا والورقة السياسية التي لديهم أنها الورقة الشرعية التي انتخبها مجلس النواب والتي منحها الثقة، ولن يتنازلوا عن الشعارات حتى يضمنوا بديلًا لها يكون لهم السطوة فيها.

وفي الختام أفاد أن المشري يلعب على الحبلين يعلي السقف وينتقد حكومة الدبيبة ويهدد بالاتفاق مع عقيلة وربما يصل لصفقة مع الدبيبة ويبتزه ببعض الأمور أو يذهب بالاتفاق مع عقيلة وهذا انتحار، بحسب وصفه.

Shares

The post الشح: الحكومة الثالثة الهدف منها الاتفاق على صفقة جديدة.. والمشري يلعب على الحبلين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية