عمران: اجتماع عقيلة والمشري في المغرب بسبب ضغوطات دولية وشعبية

الوطن| رصد

صرّحت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أنّ اللقاء الذي جمع بين عقيلة والمشري في المغرب ناتجٌ عن الضغط الذي يمارسه المجتمع الدولي عليهما للتحرك وإيجاد حلٍّ للأزمة، مشيرةً إلى أنّ الغضب في الشارع الليبي يتفاقم بسبب بقائهما في المشهد.

وأشارت عمران إلى أنّ الحديث حول المناصب السيادية في الدولة، هو مضيعة للوقت، ومحاولة من رئيسي مجلس النواب والدولة لخلط الأوراق وكسب المزيد من الوقت في السلطة، مضيفةً أنّ هذا لا يخدم الليبيين، وعليهما الاتزام بملف الانتخابات والبحث عن التوافق.