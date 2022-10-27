داعيا إلى العمل للوصول إلى الانتخابات.. الدبيبة يؤكد أن حكومته لن تسمح بمراحل انتقالية أخرى في ليبيا

العنوان-طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن حكومته لن تسمح بوجود مراحل انتقالية أخرى في ليبيا، مشددا على ضرورة العمل من أجل الوصول إلى الانتخابات وعودة الأمانة إلى الشعب.

وقال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع عشر لسنة 2022 المنعقد بمدينة العزيزية، اليوم الخميس: “نحن منحازون للشعب الليبي من أجل تحقيق حلمه في الوصول إلى الانتخابات وليس مغامرة أو وهم.. نريد الانتخابات ولا يوجد طريق غير هذه الغاية، ولن نسمح أن تكون هناك مراحل انتقالية أخرى”.

واتهم الدبيبة الطبقة السياسية الحاكمة في ليبيا منذ عشر سنوات بالمحاربة من أجل مكاسبهم ويتحالفون عند شعورهم بالخطر، قائلا: “أقول لكم تحالفوا مع أبناء شعبكم مدوا أيديكم جميعا من أجل عودة الأمانة الحقيقية لهذا الشعب والوصول إلى الدستور والانتخابات”.

ودعا الدبيبة الشعب الليبي إلى عدم الإنصات لمن وصفهم بـ”الغوغائيين” قائلا: “لا تسمعوا للغوغائيين لا يوجد أي عائق للوصول إلى الانتخابات أمنيا ولوجستيا”.