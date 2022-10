النيابة العامة تحبس 3 مسؤولين بتهمة اختلاس اعانة مالية لبلدية مرادة

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الصحارى- أبو سليم والمسؤول عن استلام الصكوك المصرفية في الفرع وعضو في المجلس البلدي مرادة لقيامهم بفعل مؤثم طال الإعانة المالية التي منحتها الحكومة لبلدية مرادة سنة 2016 واستيلام صك مصرفي قيمته ثلاثـمائة وعشرة الآف دينار.

نائب النيابة بمكتب النائب العام أجرى تحقيقًا غايته رد فعل مؤثم طال الإعانة المالية التي منحتها الحكومة لبلدية مرادة سنة 2016، فتبين للمحقق أن عضو المجلس البلدي قدَّم نفسه إلى وزارة الحكم المحلي بصفة عميد المجلس البلدي مرادة فاستلم صكًا مصرفيًا قيمته ثلاثـمئة وعشرة الآف دينار، ثم قدَّمه إلى فرع مصرف الصحارى وأنجز عملية تحويل القيمة إلى حساب مصرفي يخضع لسلطته قبل انقضاء مواعيد المقاصَّة المصرفية، فتحصَّل من ذلك على منافع مادية غير مشروعة بمساعدة القائمين على إدارة العملية المصرفية، الذين تعمَّدوا فتح حساب مصرفي للمتهم دون مراعاة ضوابط فتح حسابات جهات الإدارة المحلية وصرفوا قيمة الصك مع علمهم أن مصرف الصحارى ليس هو المصرف المسحوب عليه.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبسًا احتياطيًا.

