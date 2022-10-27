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الأمم المتحدة تدعو لتحسين حياة الليبيين واللاجئين

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

جدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، التأكيد على ضرورة العمل من أجل استقرار الوضع في ليبيا، وتحسين حياة الليبيين، وكذلك اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في البلاد.

ووصف المتحدث في ايجاز صحفي، الإربعاء، الوضع في مختلف مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بالمروع، لافتا إلى أن تقرير المنظمة الدولية الهجرة اظهر ارتفاعا في عدد الوفيات بين الاشخاص الذين يحاولون العبور إلى أوروبا .

وطالب دوجاريك جميع دول العالم لاسيما ايطاليا إلى إلقاء نظرة على الوضع في ليبيا والتأكد من احترام القانون الدولي الانساني لحقوق المهاجرين وغيرهم بالبلاد.

الوسوم

#الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة الليبيين ستيفان دوجاريك مراكز احتجاز المهاجرين

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الوطن الليبية

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