المحكمة الفيدرالية بفرجينيا تُعلق الحكم ضد حفتر حتى استجوابه في ٦ نوفمبر

أصدرت المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا الأمريكية حكما بالتعليق المؤقت للحكم الجزائي ضد “خلفية حفتر” على أن يستمر التعليق حتى موعد بدء استجوابه في 6 نوفمبر 2022 حسب ما ذكره رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر.

وأضاف المنتصر في منشور عبر صفحته فيسبوك، أنه في حال عدم رضوخ حفتر للاستجواب أو عدم إجابته عن الأسئلة ستقوم المحكمة بإنفاذ حكم الإدانة والبدء في جلسات تحديد التعويضات.

وأشار المنتصر إلى أن المحكمة قد أصدرت حكما جزائيا في يوليو الماضي بإدانة حفتر بالمسؤولية عن جرائم حرب وتعذيب في قضايا ثلاث رفعها مواطنون ليبيون لدى المحكمة الفدرالية الأمريكية.