الأطرش: حان الوقت ليسطر التاريخ أن أحرار وحرائر فبراير لا يشترون ولا يباعون

رأى سامي الأطرش رئيس ما يعرف «المكتب السياسي لائتلاف 17 فبراير»، أنه حان الوقت ليسطر التاريخ أن ما وصفهم بـ«أحرار وحرائر فبراير» لا يشترون ولا يباعون، على حد قوله.

وقال الأطرش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أيها الثوار من الحرائر والأحرار في ليبيا هبوا ورصوا الصفوف لنعلم الجميع من هي فبراير التي لم يعرفوها يوما قط وتطاول الأقزام عليها من دويلات ودول وللأسف أفراد من بني جلدتنا”، بحسب تعبيره.

وأضاف “فقد حان الوقت ليرى الجميع وليسطر التاريخ أن الحرائر والأحرار لا يشترون ولا يباعون كما يتبجحون، فهم أوفياء وثابتون على العهد مهما كانت الأثمان التي ستدفع من أجل العزة، الله أكبر الله أكبر والنصر قادم لا ريب فيه”، وفقا لحديثه.