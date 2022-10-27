بدء اجتماع لجنة «5+5» في سرت بحضور باتيلي

بدأ اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اليوم الخميس، بحضور المبعوث الأممى إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وحضر ممثلو اللجنة عن قوات القيادة العامة، وممثلو قوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الاجتماع.

والإثنين الماضي، كشف باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أنه يعتزم السفر إلى سرت و«لقاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وإحياء المسار العسكري».

قبل ذلك، رحب المبعوث الأممي بالاتفاق الأخير بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المغربية الرباط، وحث جميع القادة الليبيين على «الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي».