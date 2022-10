حمودة: البروتوكول الموقع لتنظيم التعاون العسكري مع تركيا يُعنى بتدريبات الطيران الحديثة

ليبيا – كشف الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة تفاصيل البروتوكول الموقع لتنظيم التعاون العسكري بين وزارة الدفاع في الحكومة ووزارة الدفاع الوطني بجمهورية تركيا.

حمودة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “إن البروتوكول يأتي من أجل تنظيم التعاون لمواد مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري المبرمة في عام 2019 بين البلدين”.

وبحسب حمودة، ينص البرتوكول على تشكيل لجنة الدفاع العليا للتعاون الليبي التركي ولجنة التعاون العسكرية وكيفية عملها ومهامها وتكوين وحداتها، بإلإضافة إلى تحديد مجالات التعاون بين البلدين.

كما تضمن في بنوده تبادل التدريب والاستشارات والخبرات والمعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأمن الحدود ودعم القطاعات العسكرية بالمعدات والأجهزة المتطورة.

وتناول كذلك الدعم في مجال الخدمات الطبية العسكرية بتوفير أحدث المعدات، وكذلك التعاون في مجال رسم الخرائط.

حمودة أكد أن التوقيع على بروتوكول يُعنى بتدريبات الطيران الحديثة، وتحديد المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بتدريبات الطيران، وأيضًا الضوابط والشروط والالتزامات الواقعة على الطرفين والمتعلقة بمترشحي ومنتسبي هذه التدريبات، كما اشتمل أيضًا على ملحق لبرامج تدريبات الطيران مثل التدريب على الطائرات النفاثة و النقل والمروحيات.

