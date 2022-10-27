الدبيبة يحذر من “قوى الظلام والغوغائيين”.. ويزعم دعم الانتخابات

الوطن| رصد

قال رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، إن “اليوم هو وقت السلام والتنمية وإن الشجاع والكريم هو من يتجاوز الجراح والآلام وينطلق نحو بناء المجتمع الليبي”.

وأضاف الدبيبة، في كلمة خلال اجتماع لمنتهية الولاية، في العزيزية، اليوم الخميس، أن المجتمع الليبي “تهدده قوى الظلام بالتشتت والفرقة”. واعتبر أن هذه فرصة لاستحضار قيم الوحدة والمصير المشترك.

وأشار الدبيبة، إلى أنه لن يسمح بوجود مراحل انتقالية أخرى في ليبيا، زاعما أنه حريص على الوصول إلى الانتخابات.

وادعى الدبيبة، أنه يدعم تحقيق حلم الشعب الليبي في الوصول إلى الانتخابات دون “مغامرة أو وهم”.

ووجه الدبيبة حديثه إلى الطبقة السياسية الحاكمة منذ 10 سنوات قائلا: “تتحاربون من أجل مكاسب وتتحالفون عندما تشعر بالخطر.. وأقول لكم تحالفوا مع أبناء شعبكم مدوا أيديكم جميعا من أجل عودة الأمانة الحقيقية لهذا الشعب والوصول إلى الدستور والانتخابات”.

ودعا الليبيين إلى عدم الاستماع لمن وصفهم بـ”الغوغائيين”، وقال: “لا تسمعوا للغوغائيين لا يوجد أي عائق للوصول إلى الانتخابات أمنيا ولوجستيا”.