الأمم المتحدة: الوضع في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا مروع

وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الوضع في مختلف مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بالمروع ، لافتا إلى أن تقرير المنظمة الدولية الهجرة اظهر ارتفاعا في عدد الوفيات بين الاشخاص الذين يحاولون العبور إلى أوروبا .

وطالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، جميع دول العالم لاسيما ايطاليا إلى إلقاء نظرة على الوضع في ليبيا والتأكد من احترام القانون الدولي الانساني لحقوق المهاجرين وغيرهم بالبلاد.

وأكد دوجاربك على ضرورة العمل من أجل استقرار الوضع في ليبيا ، وتحسين حياة الليبيين، وكذلك اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في البلاد.