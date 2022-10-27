مندوب الجزائر بالجامعة العربية: بلادي بذلت جهودا كبيرة جدا لتسوية الأزمة الليبية

أكد مندوب الجزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبد الحميد شبيرة، أن بلاده بذلت جهودا كبيرة جدا من أجل تسوية الأزمة الليبية.

وقال «شبيرة» في تصريحات له على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر والتي ستنطلق في الأول من نوفمبر المقبل وتستمر لمدة يومين: “هناك ملفات على جدول الأعمال وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسوريا”.

وأضاف “ليبيا دولة جارة ومحل اهتمام الجزائر والقمة، من حيث تسوية الوضع الداخلي وتفعيل الحوار بين أطراف الازمة والذهاب قدما نحو انتخابات حرة نزيهة دون أي تدخل”.

وتابع “الجزائر بذلت جهودا كبيرة جدا من أجل التسوية؛ بالعمل مع دول الجوار والجامعة، وندفع دائما نحو سلام ليبيا وسلامة ترابها وعلى إيجاد مخرج في أقرب فرصة لإجراء انتخابات حرة نزيهة والخروج من الأزمة الراهنة التي كلفت الشعب الليبي خسائر كبيرة ومادية”.