ياتيلي: نتمنى أن تؤمن نتائج اللقاء بين عقيلة والمشري في الرباط إنها أزمة المؤسسات الوطنية

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أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، عن أمله في أن تؤمن نتائج اللقاء بين رئيس مجلس النواب والدولة في الغرب الاستقرار وإنهاء أزمة شرعية المؤسسات الوطنية التي طال أمدها.

جاء ذلك عقب لقائه مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري في طرابلس.

وقال باتيلي: “التقيت أمس برئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري واستعرضنا آخر التطورات في ليبيا وسبل معالجة الأزمة السياسية الحالية بما في ذلك الجهود المبذولة لإعداد إطار دستوري متين يمكن من إجراء انتخابات وطنية شاملة”.

وأضاف، ” كما ناقشنا نتائج لقائه مع رئيس مجلس النواب في الرباط بالمغرب، آملين أن تؤمن هذه الجهود الاستقرار وإنهاء أزمة شرعية المؤسسات الوطنية التي طال أمدها”.