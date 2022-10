السفير الفرنسي يؤكد قرب افتتاح سفارة بلاده للعمل من طرابلس

ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا مصطفى مهراج لبحث مشاورات ومستجدات العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

المنقوش أشارت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إلى دور فرنسا الفعال في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها لليبيا للوصول إلى أهداف هذا المؤتمر.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي عن قرب افتتاح سفارة فرنسا لدى ليبيا للعمل من طرابلس؛ وذلك من أجل تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين وإتمام بعض الإجراءات العالقة لدى بعضهم.

وأكد الجانبان ضرورة الدور الإيجابي الذي تلعبه فرنسا في استقرار ليبيا، تمهيدًا للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.

