الصديق الكبير يبحث مع السفير التركي جهود المحافظة على الاستقرار المالي في ليبيا

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع السفير التركي، كنعان يلماز، جهود المحافظة على الاستقرار المالي في ليبيا.

وقال بيان صادر عن المصرف: “استقبل الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الخميس بمكتبه، كنعان يلماز سفير جمهورية تركيا لدى دولة ليبيا”.

وأضاف البيان “تناول الجانبان العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها جهود مصرف ليبيا المركزي في الإفصاح والشفافية والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ودعم الجهود في التنمية الاقتصادية”.

وتابع “أشاد السفير التركي بنهج المصرف المركزي في الشفافية والإفصاح والتي نالت قبول المجتمع الدولي والمحلي”.