المشري يبحث مع باتيلي آخر مستجدات الأوضاع بالبلاد وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الأربعاء، رفقة نائبيه ناجي مختار عمر بوشاح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باثيلي في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

المشري هنأ بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة المبعوث الأممي لتوليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليه،

وناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع بالبلاد وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة، عبر التوافق على أسس دستورية سليمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية.

واطلع المشري المبعوث الأممي عن مخرجات اجتماعات المغرب مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وما تم الاتفاق عليه، حيث أكد المبعوث الأممي دعمه لتلك الجهود التي من شأنها تحقيق الاستقرار وتمهد للانتخابات بالبلاد.

