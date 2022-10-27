حزمة من القرارات لحكومة الدبيبة.. تعرف عليها

قال محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة مُنتهية الولاية، إن مجلس الوزراء صوّت بالموافقة على قرار تنازل شركة “هس الأمريكية” عن حصتها في عقود امتياز شركات الواحة لصالح شركة “توتال” الفرنسية و”كونوكوا فلبس” الأمريكية.

وأضاف حمودة خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على البدء في تنفيذ مشروع المنتزه الوطني “باب العزيزية” سابقًا، مضيفًا أنه وافق أيضًا على إنشاء بلدية جديدة تحمل اسم الجوف الغربي.

وذكر حمودة أنه تم منح الإذن لمصلحة الجوازات والجنسية بالتعاقد لتنفيذ مشاريع جوازات السفر الإلكترونية والهوية الإلكترونية.

وأوضح حمودة أنه تم أيضًا توقيع قرار نزع ملكية الأرض الواقعة في مشروع الصرف الصحي ببلدية غريان وتعويض أصحابها وفق المقترح المتفق عليه.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تنظيم القنوات الحكومية ضمن خطة تطوير الإعلام الحكومي، وإعطاء الإذن لقناة الوطنية بإطلاق واجهات جديدة.

وأعلن أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء المركز الليبي للتنمية المستدامة، ومركز البحوث النفسية والتربوية ببلدية درنة.

ولفت حمودة إلى أنه تم منح الإذن باستكمال إجراء نقل تبعية شركة الصناعات الميكانيكية المساهمة لصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي.