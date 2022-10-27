المندوبين الدائمين بالجامعة العربية يناقشون في الجزائر الأوضاع الليبية

أخبار ليبيا 24

تتواصل في الجزائر أعمال اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، وكبار المسؤولين، وذلك من أجل الإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وقال مندوب ليبيا الدائم بالجامعة العربية، عبدالمطلب ثابت، إن اجتماع اليوم سيناقش الأوضاع في ليبيا، وآلية دعم جهود الدول العربية للازمة الليبية، من أجل الوصول بها إلى بر الامان، في إطار العمل العربي المشترك.

ويترأس ثابت، الوفد الليبي المشارك في الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، وذلك للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين.

وشارك ثابت، الأربعاء، إلى جانب مندوبي الدول العربية في المناقشات حول جدول الأعمال والمدرج للنقاش على الاجتماعات التحضيرية، حيث يعد هذا الاجتماع تحضيري للقمة العربية على مستوى القادة يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

وأعرب السفير عبد المطلب ثابت، عن شكر ليبيا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على استضافتها للاجتماعات وما تبذله من جهود كبيرة لتنظيم هذه القمة العربية، التي ستجمعنا تحت شعار قمة لم الشمل العربي.

وناقش المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، خلال الاجتماع تقرير القمة العربية في دورتها السابقة، ومتابعة تنفيذ القرارات والالتزامات في القمة القادمة، وقضايا أخرى مدرجة على جدول أعمال الاجتماعات التحضيرية، ومنها وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وحماية الأمن القومي العربي وتطوير منظومة عربية تشاركية لمكافحة الإرهاب، وغيرها من القضايا التي تتصل بالتنمية والتعاون الاقتصادي العربي وأمن الغذاء والطاقة.