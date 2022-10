العكاري:‎ سيكون لدينا 60 ألف وحدة سكنية بتكلفة 200 ألف في حال خصص 10%من النقود لتمويل المشاريع السكنية

ليبيا – كشف عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري أن عرض النقود في ليبيا 120 مليار دينار منها 50 مليارًا عملة خارج القطاع المصرفي و 70 مليارًا ودائع تحت الطلب بالمصارف.

العكاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “لو فقط 10‎%‎ تم تخصيصه لتمويل المشاريع السكنية سوف ننتج 60 ألف وحدة سكنية بتكلفة 200 ألف للوحدة السكنية”.

