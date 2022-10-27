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العكاري:‎ سيكون لدينا 60 ألف وحدة سكنية بتكلفة 200 ألف في حال خصص 10%من النقود لتمويل المشاريع السكنية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري أن عرض النقود في ليبيا 120 مليار دينار منها 50 مليارًا عملة خارج القطاع المصرفي و 70 مليارًا ودائع تحت الطلب بالمصارف.

العكاري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “لو فقط 10‎%‎ تم تخصيصه لتمويل المشاريع السكنية سوف ننتج 60 ألف وحدة سكنية بتكلفة 200 ألف للوحدة السكنية”.

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صحيفة المرصد الليبية

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