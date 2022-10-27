الشركسي: الدبيبة يساعد الدول على تحقيق أهدافها في ليبيا

الوطن| رصد

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن الدول المتدخلة في ليبيا تستغل هشاشة الدولة لتنفيذ أمور معينة.

وأضاف الشركي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن تركيا لديها مرتزقة في ليبيا وتغذيهم بالأسلحة، وسيطرت على النفط والقطاع المالي في ليبيا، وكانت وضعت يدها على القطاع الصحي العام الماضي.

وأشار الشركسي إلى أن تركيا تلعب اليوم على عدة حبال وتستغل هشاشة الوضع في ليبيا بشكل سيء جدا، وهناك دول أخرى تستغل وضع ليبيا لتنفيذ مآرب أخرى ليست في مصلحة الدولة الليبية، ووجود عبدالحميد الدبيبة يساعد هذه الدول في تحقيق أهدافها.