النائب العام يأمر بحبس المراقب المالي ببعثة ليبيا لدى أوغندا

أمر النائب العام، الصديق الصور، بحبس المراقب المالي ببعثة ليبيا لدى جمهورية أوغندا، احتياطيًا، لتورطه في مخالفات مالية، وانحرافه عن مساره الوظيفي.

وبحسب بيان عن مكتب النائب العام، فإن المراقب المالي ساهم في تحصُّل غيره على منافع مادية تجاوزت سبعمائة ألف دولار، واعتماده إجراء صرف مرتب شهري لأحد العاملين بقيمة سبعة الآف دولار شهريًا استنادًا على عقد استخدام محلي.

وأضاف البيان أن المراقب المالي تعمُّده تكرار صرف أتعاب مكتب محاماة تم التعاقد معه عن الأعمال ذاتها.