دعوت اللجنة العسكرية المشتركة لتحمل مسؤوليتها للمضي نحو استقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مبعوث بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية للمضي قدما نحو استقرار ليبيا.

وقال باتيلي، عبر تويتر، “تشرفت بحضور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها في مدينة سرت، حيث ناقشنا تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار كما شجعتهم على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا”.

تشرفتً بحضور اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مقرها في مدينة سرت، حيث ناقشنا تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار كما شجعتهم على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا. pic.twitter.com/FXmMtHhyOl — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) October 27, 2022

وانطلقت في سرت، اليوم الخميس، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور باتيلي.

وكان باتيلي، قد أكد أمس الأربعاء، التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا.

وسبق، لممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أن التقى بأعضاء اللجنة في كل من بنغازي وطرابلس.

وأكد باتيلي على أهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، شدد خلال اللقاء الذي عقد في بنغازي على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.