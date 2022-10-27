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العرفي: باتيلي يبحث تشكيل حكومة ثالثة لتنظيم الانتخابات  

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي ناقش مع جميع الأطراف السياسية ضرورة تشكيل حكومة ثالثة موحدة تسير بليبيا إلى الانتخابات، وسنناقش في جلسة النواب التي ستعقد الثلاثاء القادم في مقر البرلمان ببنغازي، ملف المناصب السيادية والفصل فيها، بداية بهيئة مكافحة الفساد ومصرف ليبيا المركزي.

أضاف في تصريحات صحفية: “سيتم خلال الجلسة أيضا التصويت على قانوني الأمن الداخلي وجدول توحيد المرتبات، وسنتناول لقاء رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري في الرباط”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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