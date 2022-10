المقريف يشدد على ضرورة سَد العجوزات في مُعلِّمي المدارس بمُختلف أنحاء البلاد

ليبيا – تَرأسَ وزير التّربية والتّعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف اجتماع لجنة سَد العجز بالوزارة الذي عُقِد الأربعاء واستعرضت فيه أعمال اللجنة، واقتراحاتها الخاصة لسَد العجز.

المقريف أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم في كلمة له خِلال الاجتماع أهمية عَمل اللجنة لسَد العجوزات في مُعلِّمي المدارس بمُختلف أنحاء البلاد، مشدِّدًا على أهمية وضرورة وضع استراتيجية، وخُطط للاستفادة من الكادر الوظيفي فِي قطاع التّعليم الذي يُشكّل تقريبًا ربع الكادر الوظيفي في الدولة الليبية.

وقَدّمت اللجنة خِلال الاجتماع عرضًا للبيانات والاحصائيات المسجّلة للاحتياجات الفعلية للعجز في كل مُراقبة تربية وتعليم.

وأوضَحت اللجنة في إحاطتها أنَّ توصلها للاحتياجات الفعلية لِتغطية العجز جاء بعد مُقارنة الأرقام المُحالة من مُراقبات التّربية والتّعليم بالبلديات، والتي قامت بتعبئة النماذج المُخصَّصة لذلك.

هذا وحضر اللقاء كل من بحضور وكلاء الوزارة ومُدير عام مركز المناهج التّعليمية والبُحوث التّربوية ومدير مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي، ومُديري إدارات الاحتياط العام، والتعليم الأساسي، ومكتب المُتابعة وتقييم الأداء.

