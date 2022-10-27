باتيلي لمشايخ المناطق المستقرة: ادعوكم لعدم السماح للسياسيين بجركم للانقسام

الوطن – متابعات

التقى المبعوث الاممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، بمشايخ ونشطاء المناطق المستقرة لبحث العديد من القضايا التي تهم الشعب وتدعوهم للاستقرار.

وأكد باتيلي خلال اللقاء، على أهميه ليبيا ووجودها ضمن الخارطة والتي تتمتع بكثير من الموارد الكثيرة التي ما اذ تمت إدارتها بشكل جيد ستخلف ورائها تغيير جذري يعود بالنفع للجميع، داعيا كافة الليبيين بعدم السماح للسياسيين بجرهم إلى الانقسام.

من جهتهم، أكد مشايخ المناطق المستقرة ،أن بعثة الأمم المتحدة تدير الأزمة ولا تحلها والليبيين يعانون من انتهاك للسيادة الوطنية، وثقتهم فقدت من البعثة، راجيين إعادة احيائها والووصل الى انتخابات شرعية نزيهة بأسرع وقت.