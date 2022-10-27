انخفاض الدولار وارتفاع اليورو أمام الدينار بالسوق الرسمية

أظهرت أسعار العملات الدولية، تباينا أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

حيث انخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.96 دينار مقابل 4.99 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5 دنانير من 4.98 دينار أمس، وزاد الجنيه الإسترليني إلى 5.76 دينار مقابل 5.73 دينار أمس.

ولم يطرأ تغير في سعر الريال السعودي حيث ثبت عند 1.32 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار مقابل 1.36 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.